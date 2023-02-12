Эр-Рияд, 12 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Саудовская Аравия видит попытки Запада склонить королевство к коалиции против России. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«В Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины», — сказал российский посол.

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По словам Сергея Козлова, позиция Саудовской Аравии заключается в том, чтобы политико-дипломатическими средствами прийти к урегулированию кризиса, причем с учетом всех вовлеченных сторон. Дипломат также отметил «взвешенностью и неангажированность» позиции Эр-Рияда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Эр-Рияде отметил, что на протяжении последнего времени Россия и Саудовская Аравия усилили работу по расширению военно-технического сотрудничества.