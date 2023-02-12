Евродепутат рассказал, зачем США могли взорвать «Северные потоки»
Москва, 12 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Американцам не понравились близкие экономические отношения России и Германии. Это могло быть мотивом организации США диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Такое мнение выразил 12 февраля депутат Европейского парламента Гуннар Бек в интервью «Известиям». На фоне опубликованных 8 февраля результатов расследования американского журналиста Сеймура Херша о том, что ВМС США заложили взрывчатку под нитки СП и СП-2, Бек сказал:
Европейский представитель считает, что Западу не хотелось бы, чтобы правда вышла наружу, поэтому открытое расследование диверсий не в их интересах. На западе эксплуатируют идею о том, что русские сами уничтожили газопроводы.
Таким образом осуществляется попытка демонизации России. Но это не удаётся, поскольку в Германии мало кто верит в эту абсурдную версию, отмечает евродепутат.
Напомним, по версии Херша, к подрыву СП и СП-2, помимо США, также причастна Норвегия.