Москва, 12 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Американцам не понравились близкие экономические отношения России и Германии. Это могло быть мотивом организации США диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Sebastian Willnow/Global Look Press Депутат Европейского парламента Гуннар Бек

Такое мнение выразил 12 февраля депутат Европейского парламента Гуннар Бек в интервью «Известиям». На фоне опубликованных 8 февраля результатов расследования американского журналиста Сеймура Херша о том, что ВМС США заложили взрывчатку под нитки СП и СП-2, Бек сказал:

«США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения».

Европейский представитель считает, что Западу не хотелось бы, чтобы правда вышла наружу, поэтому открытое расследование диверсий не в их интересах. На западе эксплуатируют идею о том, что русские сами уничтожили газопроводы.

Таким образом осуществляется попытка демонизации России. Но это не удаётся, поскольку в Германии мало кто верит в эту абсурдную версию, отмечает евродепутат.

Напомним, по версии Херша, к подрыву СП и СП-2, помимо США, также причастна Норвегия.