Канберра, 12 февраля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Александром Волкановски в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ислам Махачев

«Он жесткий соперник. Последние мои бои были неконкурентноспособны, но это был хороший бой. Меня удивило, насколько он был готов. Но я показал, почему я номер один», — сказал российский боец в воскресенье, 12 февраля, после боя.

Напомним, что поединок Махачева и Волкановки, проходивший в Перте (Австралия), завершился победой россиянина единогласным решением судей. При этом австралийский боец находится на первой позиции рейтинга среди всех бойцов вне зависимости от весовой категории.

На данный момент на счету Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках. Спортсмен потерпел лишь одно поражение в бою с бразильцем Адриану Мартинсом.