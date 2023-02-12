Пекин, 12 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Визит в Китай планирует нанести 14 февраля иранский президент Эбрахим Раиси, сообщает 12 февраля официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Zuma\TASS Президент Ирана Эбрахим Раиси

Китайский дипломат пояснил, что Раиси приедет в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Иранский гость пробудет в Китае до 16 февраля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в МИД Ирана заявили о планах Раиси нанести визит в Китай. Дату визита иранские дипломаты не уточнили.