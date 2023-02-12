Канберра, 12 февраля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Российский боец Ислам Махачев в воскресенье, 12 февраля, одержал победу над австралийцем Александром Волкановски, впервые защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

Алексей Даничев/РИА Новости Ислам Махачев

Турнир UFC 284 проходил в австралийском Перте. Поединок Махачева и Волкановски завершился чистой победой россиянина единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46).

Ислам Махачев стал чемпионом в октябре 2022 года, победив в матче за титул 33-летнего бразильского бойца без правил Чарльза Оливейру удушающим приемом. Напомним, что на данный момент на счету россиянина 24 победы и лишь одно поражение.

В начале января 2023 года об уходе из индустрии смешанных единоборств (ММА) объявил бывший чемпион UFC в легком весе и непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.