Киев, 12 февраля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В Киеве, а также в трёх украинских регионах в воскресенье, 12 февраля, не планируется отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Накануне, 11 февраля, украинская энергокомпания заявила, что «Укрэнерго» не проинформировала о планах ограничить потребление электроэнергии.

«Это позволяет завтра [12 февраля] не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении.

ДТЭК при этом предупреждает, что может произойти отклонение от стабилизационных графиков в момент перегрузки сетей.

Напомним, украинские энергетики фиксируют всплеск энергопотребления в понедельник, когда многие предприятия возобновляют работу после выходных.

Накануне, 11 февраля, «Укрэнерго» сообщала, что в Киевской области и в Киеве, а также в двух регионах на западе Украины возможны аварийные отключения электричества.