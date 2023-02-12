Мариуполь, ДНР, 12 февраля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Одна из улиц в новых микрорайонах Мариуполя может быть названа именем погибшего при разминировании порта российского офицера. Об этом 12 февраля рассказал журналистам мэр города Олег Моргун.

Иван Ноябрев/ТАСС Виды Мариуполя

Как отметил мариупольский градоначальник, российские сапёры делали всё возможное и невозможное для разминирования Мариуполя — и иногда даже ценой собственной жизни.

«Погибли в порту ребята, увековечили (их) память памятной доской на месте, где корабль погиб. Руководители Черноморского флота обращались к нам, чтобы назвать именем командира улицу в Мариуполе», — сказал он.

Также Моргун уточнил, что существует идея назвать именем погибшего морского офицера улицу в строящихся в данный момент в городе вместо разрушенного в ходе боёв жилья новых микрорайонах.

Отметим, 8 мая 2022 года при разминировании порта в Мариуполе погибли четверо моряков из Новороссийска, которыми командовал капитан второго ранга Александр Бобров. В июле 2022 года в порту была открыта мемориальная доска в их честь.