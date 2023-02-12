В Мариуполе могут назвать именем российского офицера одну из улиц
В Мариуполе могут назвать одну из улиц именем погибшего при разминировании порта российского офицера
Мариуполь, ДНР, 12 февраля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Одна из улиц в новых микрорайонах Мариуполя может быть названа именем погибшего при разминировании порта российского офицера. Об этом 12 февраля рассказал журналистам мэр города Олег Моргун.
Как отметил мариупольский градоначальник, российские сапёры делали всё возможное и невозможное для разминирования Мариуполя — и иногда даже ценой собственной жизни.
«Погибли в порту ребята, увековечили (их) память памятной доской на месте, где корабль погиб. Руководители Черноморского флота обращались к нам, чтобы назвать именем командира улицу в Мариуполе», — сказал он.
Также Моргун уточнил, что существует идея назвать именем погибшего морского офицера улицу в строящихся в данный момент в городе вместо разрушенного в ходе боёв жилья новых микрорайонах.
Отметим, 8 мая 2022 года при разминировании порта в Мариуполе погибли четверо моряков из Новороссийска, которыми командовал капитан второго ранга Александр Бобров. В июле 2022 года в порту была открыта мемориальная доска в их честь.