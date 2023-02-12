Донецк, 12 февраля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 12 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости Сотрудник Следственного комитета РФ

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка подверглись утром 12 февраля обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.