Москва, 12 февраля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. О недоговороспособности нынешнего украинского руководства свидетельствует заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Минских соглашений, которые, оказывается, он с самого начала не собирался выполнять.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

В статье «Зеленский определил судьбу Украины одной фразой» для РИА Новости отмечается, что «никакого дипломатического урегулирования конфликта не будет».

«Пройдёт год, два, десять — и очередной наследник нынешнего украинского режима в разгар уже нового конфликта будет рассказывать о том, что «Минск-15» подписывал не он, выполнять его не собирался и тот документ не учитывал возвращение Крыма и Донбасса», — говорится в статье.

Резюмируя, автор выражает мнение, что только победа России остановит это противостояние, а также то, что Зеленскому нельзя позволить сбежать, ведь он должен ответить за то, что по его вине погибли сотни тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский 9 февраля заявил, что и не планировал выполнять «Минск-2». При этом он ссылается на отсутствие темы Крыма в минских договорённостях. «Минск-2», по его словам, нужен был Киеву исключительно для обмена пленными.