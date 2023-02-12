Вашингтон, 12 февраля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находится группировка из 55 микроспутников сети Starlink, успешно провела 12 февраля американская компания SpaceX. Трансляция запуска 12 февраля ведётся на сайте компании.

SpaceX/Global Look Press Falcon 9

Ракета была запущена с мыса Канаверал в штате Флорида в 00:10 (08:10 мск), при этом первая ступень Falcon 9 ранее уже девять раз была использована для других ракетных стартов.

При этом, как ожидается, через некоторое время первая ступень вернётся на Землю на плавучую платформу в Атлантическом океане. Такая технология позволяет SpaceX удешевлять свои запуски.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января фотографию фрагмента рельефа поверхности планеты Марс, который напоминает морду медведя, сделал марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter).