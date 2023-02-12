Лондон, 12 февраля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В Великобритании представители правящей Консервативной партии провели тайную встречу с партией оппозиции лейбористов, в ходе которой были обсуждены последствия Brexit. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает издание Observer.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Отмечается, что стороны указали на провалы политики Brexit, так как она привела к «торможению роста Великобритании и подавлению ее потенциала». В ходе визита обсуждались варианты новой политики для сближения со странами Европы.

Как уточняет The Guardian, встреча проходила в течение двух дней в Оксфордшире.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение о начале проработки плана по восстановлению отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом.