Москва, 12 февраля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Направляемые странами Запада Киеву танки будут использоваться не для участия в военных действиях, а только для съёмок видеороликов, предназанченных для поднятия боевого духа ВСУ и населения. Такое мнение 12 февраля высказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Nicolas Landemard/Global Look Press Танки

«Я считаю, что пробные партии не доедут до линии фронта. Их будут беречь, пока не начнутся серьёзные поставки. Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о победах украинской армии», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Также эксперт отметил, что ситуация на фронте в данный момент складывается для вооружённых формирований Украины крайне сложно и потому их руководству нужно как-то поднимать дух своих военных и населения на контролируемой Киевом территории Украины, из которого он берёт кадры для мобилизации.

При этом Михайлов добавил, что западная военная техника, по его мнению, не приспособлена для боевых действий в условиях, которые сложились на Украине в настоящее время, где для ведения боёв нужно больше танков с боеприпасами, а также глубокий тыл для их ремонта и снабжения, так как в реальности по западным танкам будет вестись огонь.

«Ожидание от западной техники завышено. Она успешна при нормальных климатических условиях. На Украине же температура скатывается за минус, грязь, бездорожье, повышенная влажность, нет прямого доступа к нужным видам ГСМ и логистическим цепочкам, к которым так привыкли в НАТО с организацией своей службы войск», — пояснил военный аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Лондон и Киев обсуждают возможность производства английского оружия на территории Украины.