Кременная, ЛНР, 12 февраля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Украинские боевики начали применять на кременском участке фронта новые виды мин, заявил 12 февраля разведчик Западного военного округа.

Виктор Антонюк/РИА Новости Фрагмент мины, выпущенной артиллерией ВСУ

По словам военного, украинские боевики теперь разбрасывают не только обычные «Лепестки», но и «какие-то новые», каких до сих пор ВСУ не применяли. «Ждём, пока сапёры посмотрят», — сообщил он в интервью РИА Новости.

По словам разведчика, эти новые мины украинские боевики разбрасывают при помощи кассетных бомб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 февраля, от разведки ЗВО поступила информация об успехах СВО на кременском участке фронта. Так, продвижение за три дня составило более двух километров.