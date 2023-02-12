Москва, 12 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Новую тактику ударов с применением новых видов вооружений по военным целям и объектам инфраструктуры на территории Украины показали нанесенные 10 февраля удары. Об этом 12 февраля говорится в материале «МК».

Владимир Гердо/ТАСС Работа РСЗО «Град»

Отмечается, что, по утверждению вооружённых формирований Украины, при ударе было применено около ста ракет и ударных беспилотников разного класса и назначения.

При этом указывается, что в Киеве переоценивают эффективность своей системы противовоздушной обороны (ПВО), так как, заявляя о якобы уничтожении части российских ракет, они признают, что имеется гораздо большее количество пораженных объектов на территории Украины.

Также уточняется, что, по мнению автора публикации, в первой волне удара 10 февраля шли беспилотники-камикадзе, нацеленные на объекты первой линии и призванные «будить» системы ПВО ВСУ.

Последнему, как считает издание, также служат демонстрационные полеты российских самолётов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, а также истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с аэродромов в Белоруссии, что отслеживает американская разведка, после чего включается украинская система ПВО.

Кроме того, добавляется, что российские ракеты в ходе ударов 10 февраля меняли курс, сами удары наносились волнами, а вскрытые позиции ПВО ВСУ также стали целями.

«Вместе с тем тактику ударов нельзя назвать шаблонной. Новые тактические приёмы достигают своих целей, судя по информации о поражённых объектах», — говорится в публикации.

Вместе с тем отмечается, что 10 февраля российские войска впервые применили в зоне спецоперации катера-камикадзе под прикрытием беспилотников-камикадзе для нанесения ударов по прибрежной транспортной инфраструктуре — одесскому мосту в Затоке, являющемуся единственным железнодорожным коридором, который ведёт в западную часть Одесской области напрямую через украинскую территорию. При этом подчеркивается, что ранее такую же тактику пытались применять ВСУ для ударов по объектам в Севастополе.

Отметим, в Минобороны не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.