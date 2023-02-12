Москва, 12 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала НАТО предоставить коллективный ответ на расследование Сеймура Херша о причастности США к терактам на «Северных потоках».

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — написала Захарова в своем Telegram-канале 12 февраля, указав на расследование.

Также представитель МИД отметила, что расследование Херша и его коллег о причастности Вашингтона к терактам на газопроводах подкреплено фактами, включая наличие мотива и косвенные улики.

Ранее китайское издание Huanqiu призывало мировое сообщество пересмотреть роль Соединенных Штатов Америки в политике после обвинений в диверсии на «Северных потоках».