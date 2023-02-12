Донецк, 12 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Смелость и решительность проявил младший сержант Павел Кочережский, удерживая опорный пункт в составе подразделения Воздушно-десантных войск. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ходе боевых действий боец, грамотно используя стрелковое оружие, сумел сковать движения противника, сорвав намерения врагов обойти российских десантников с фланга. Младший сержант Кочережский, ведя прицельный огонь, ликвидировал до семи человек личного состава противника.

Благодаря мужеству и самоотверженности, проявленным в бою младшим сержантом Кочережским, была успешно выполнена задача по удержанию опорного пункта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужестве, смелости и отваге командира танка Т-80 старшего сержанта Николая Матреницкого и его экипажа, благодаря которым были созданы благоприятные условия для наступления российских войск.