Сеул разрабатывает новую ракету для нанесения ударов по КНДР
Южная Корея готова бороться с дальнобойной артиллерией КНДР с помощью новых ракет
Сеул, 12 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР, сообщает 12 февраля информационное агентство «Рёнхап».
Предполагаемая ракета будет модернизированной версией корейской тактической ракеты класса «земля — земля» (KTSSM). Южнокорейские военные называют её «убийцей артиллерии большой дальности». Она предназначена для уничтожения спрятанных в пещерах северокорейских артиллерийских дальнобойных орудий.
В то время как существующая система KTSSM эксплуатируется на стационарной платформе, ожидается, что предполагаемая ракета будет работать на мобильной пусковой установке, что повысит ее маневренность и живучесть.
KTSSM имеет дальность стрельбы 180 километров. Ожидается, что её модернизированная версия будет в состоянии лететь на расстояние до 300 километров.
Напомним, что КНДР обладает РСЗО сверхкрупного калибра, имеющими очень большую дальность стрельбы.