Сеул, 12 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР, сообщает 12 февраля информационное агентство «Рёнхап».

Official SpaceX Photos Пуск ракеты

Предполагаемая ракета будет модернизированной версией корейской тактической ракеты класса «земля — земля» (KTSSM). Южнокорейские военные называют её «убийцей артиллерии большой дальности». Она предназначена для уничтожения спрятанных в пещерах северокорейских артиллерийских дальнобойных орудий.

В то время как существующая система KTSSM эксплуатируется на стационарной платформе, ожидается, что предполагаемая ракета будет работать на мобильной пусковой установке, что повысит ее маневренность и живучесть.

KTSSM имеет дальность стрельбы 180 километров. Ожидается, что её модернизированная версия будет в состоянии лететь на расстояние до 300 километров.

Напомним, что КНДР обладает РСЗО сверхкрупного калибра, имеющими очень большую дальность стрельбы.