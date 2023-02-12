Будапешт, 12 февраля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров 12–14 февраля посетит с визитом Венгрию. С руководством венгерского государства будут обсуждены вопросы сотрудничества, передает в воскресенье, 12 февраля, заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров

«В рамках визита Садыр Жапаров 12–14 февраля проведет двусторонние переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Президенты обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента.

Отмечается, что в ходе визита в Будапешт Садыр Жапаров также проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что экономика и оборонно-промышленный комплекс Европы претерпевают огромные убытки из-за конфликта на Украине.