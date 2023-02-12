Сеул, 12 февраля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. На американской военной базе в Южной Корее прошли совместные учения американских и южнокорейских солдат по борьбе с беспилотниками, сообщает 12 февраля информационное агентство «Рёнхап».

donland.ru Дрон

Известно, что учения прошли на базе в Кунсане, расположенной в 275 км к югу от Сеула.

Пентагон распространил фотоснимки этих учений. На одной из фотографий заснят офицер ВВС США, нацеливающий систему Dronebuster на небольшой вражеский беспилотник. По словам американских военных, Dronebuster является глушителем радиочастот, на которых осуществляется управление дронами противника.

На другой фотографии южнокорейский сапёр в специальном снаряжении, предназначенном для защиты от переносимых дронами небольших взрывных устройств, проверяет лежащий на земле беспилотник противника.

Напомним, что в начале января северокорейский дрон беспрепятственно залетел на территорию Южной Кореи и проник в бесполётную зону недалеко от президентского дворца в Сеуле.