Новосибирск, 12 февраля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Линейной четыре дома временно отключены от газоснабжения в связи с плановой проверкой. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается на портале муниципальной информации «Мой Новосибирск».

Александр Кряжев/РИА Новости Газораспределительная станция

Уточняется, что причиной отключения стало обследование домов после взрыва и последующего обрушения пятиэтажного здания на улице Линейная, 39.

Напомним, 10 февраля в результате поисково-спасательных работ на месте обрушения из-под завалов удалось вытащить 14 человек. Число погибших в результате ЧП составило 13 человек.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу 45-летнюю фигурантку дела о взрыве газа в многоэтажном доме Ирину Урбах.