Углегорск, Сахалинская область, 12 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Троих жителей города Углегорска, включая подростка 15 лет, нашли спасатели на Сахалине. Об этом 12 февраля сообщает и. о. мэра муниципалитета Федор Филин в беседе с РИА Новости.

Николай Михальченко ИА REGNUM Сахалин после мощного снегопада

«Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась», — уточнил Филин.

Группа туристов из трёх человек пропала вечером 11 февраля в районе мыса Ламанон. К поискам пропавших подключились волонтёры, сотрудники муниципального ГО и ЧС, также в поисково-спасательной операции был задействован вертолёт МЧС России. Спасатели на вертолёте готовились высадиться в труднодоступном месте на лыжах.

Детали спасения людей уточняются. Как отмечают местные жители, в группу входили любители экстремального отдыха, которые уже попадали в похожую ситуацию пять лет назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Сахалине разыскивается группа туристов из трёх человек.