Мариуполь, ДНР, 12 февраля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. На создание в Мариуполе базы Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России надеется мэр города Олег Моргун. Он заявил об этом 12 февраля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Будет база Черноморского флота на (Азовском) судоремонтном заводе», — сказал мариупольский градоначальник.

Также Моргун уточнил, что для этого на указанном предприятии было сохранено много необходимого, включая станки для изготовления валов.

«Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%», — добавил он.

Отметим, на данный момент у Черноморского флота ВМФ России имеются базы в Севастополе и Новороссийске.