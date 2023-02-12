Донецк, 12 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка подверглись утром 12 февраля обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 12 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка был осуществлён ВСУ в 07:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:38 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля подразделения ВСУ в ходе обстрелов пригорода Донецка нанесли удары по школе, расположенной в посёлке Александровка.