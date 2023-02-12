Токио, 12 февраля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Японское правительство рассматривает возможность использования почтовых отделений для хранения предметов первой необходимости на случай стихийных бедствий, сообщает 12 февраля агентство «Киодо Цусин».

Флаг Японии

Согласно плану, местные органы власти будут использовать почтовые отделения в качестве складских баз для хранения воды, продовольствия и постельных принадлежностей. В случае возникновения стихийных бедствий автомобили и мотоциклы японской почты будут доставлять эти предметы в зоны эвакуации населения.

Так, почтовое отделение, находящееся в Сагамихаре, неподалёку от Токио, в 2021 году заключило соглашение с местными органами власти об использовании своей сети доставки для отправления грузов в центры эвакуации в случае стихийных бедствий.

Почтовое отделение хранит в своём помещении предметы первой необходимости, в том числе картонные кровати и одеяла.

Напомним, что в Японии около 24 000 почтовых отделений. Почта Японии на одну треть принадлежит японскому правительству.