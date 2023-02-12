Вашингтон, 12 февраля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Утечка охлаждающей жидкости из системы терморегуляции грузового корабля «Прогресс МС-21» прекратилась, сообщило Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Космический корабль «Прогресс»

Предполагается, что весь хладагент вытек в космос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная корпорация «Роскосмос» объявила о разгерметизации в контуре корабля «Прогресс МС-21», который вскоре должен завершить полет в составе Международной космической станции (МКС).