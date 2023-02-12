Махачкала, 12 февраля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Мужчина и подросток погибли, ещё один подросток пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе Астрахань — Махачкала в Дагестане. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 11 февраля на 410-м километре автотрассы Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Magnum под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель Lada Priora и его 16-летний пассажир. 14-летний пассажир автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшей трагедии проводится процессуальная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП с участием скорой помощи в Ивановской области.