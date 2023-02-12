Хартум, 12 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Суданские власти закончили процесс пересмотра двухстороннего соглашения с Россией о размещении российской военно-морской базы в Судане, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на одного из чиновников этой африканской страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По его словам, правительство РФ «развеяло все опасения» республики. Журналисты отмечают, что соглашение должно пройти процедуру ратификации, которая может быть начата после реализации заключенного в декабре соглашения между политическими и общественными силами Судана.

В Associated Press также напомнили, что в ближайшее время в африканской республике состоятся выборы премьер-министра. После этого будет действовать двухлетний переходный период, итогом которого станут всеобщие выборы, включая выборы президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан с официальным визитом. Он провел встречу с главой суданского МИД Али аль-Садиком и пригласил посетить Россию.