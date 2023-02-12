Токио, 12 февраля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Корабль военно-морских сил Китая вошёл в территориальные воды Японии, сообщает 12 февраля агентство «Киодо Цусин».

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Министерство обороны Японии заявило, что исследовательское судно китайских ВМС ночью вошло в японские воды к юго-западу от острова Якусима префектуры Кагосима. Корабль находился в территориальных водах Японии чуть больше полутора часов.

Это стало уже седьмым заходом данного исследовательского судна в воды у Кагосимы с ноября 2021 года. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило Пекину обеспокоенность действиями корабля.

Напомним, что Япония регулярно обвиняет китайские суда в нарушении своих морских границ.