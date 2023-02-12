Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не намерен продлевать свои полномочия
Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии намерений продлевать свои полномочия
Брюссель, 12 февраля, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Срок своих полномочий, истекающих в сентябре 2023 года, не намерен продлевать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 12 февраля заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству DPA.
Лунгеску уточнила, что у Столтенберга нет намерений добиваться продления своего мандата ещё раз.
Стоит отметить, что генсек НАТО три раза продлевал срок своих полномочий и исполняет обязанности генерального секретаря уже в течение девяти лет.
При этом многие участники военного альянса полагают, что Столтенберг всё-таки может продлить свой мандат в очередной раз. Действующего генсека НАТО воспринимают как надёжного и хладнокровного чиновника, который даже во время кризиса будет придерживаться намеченного сценария.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Столтенберг после ухода с поста генсека НАТО может возглавить Международный валютный фонд.