Брюссель, 12 февраля, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Срок своих полномочий, истекающих в сентябре 2023 года, не намерен продлевать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 12 февраля заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Лунгеску уточнила, что у Столтенберга нет намерений добиваться продления своего мандата ещё раз.

Стоит отметить, что генсек НАТО три раза продлевал срок своих полномочий и исполняет обязанности генерального секретаря уже в течение девяти лет.

При этом многие участники военного альянса полагают, что Столтенберг всё-таки может продлить свой мандат в очередной раз. Действующего генсека НАТО воспринимают как надёжного и хладнокровного чиновника, который даже во время кризиса будет придерживаться намеченного сценария.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Столтенберг после ухода с поста генсека НАТО может возглавить Международный валютный фонд.