Яунде, 12 февраля, 2023, 07:11 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек были убиты в результате обстрела грузовика с рабочими фермы на юго-западе Камеруна, сообщило Reuters со ссылкой на лидера Камерунского профсоюза сельскохозяйственных рабочих (CAAWOTU) Габриэля Мбене Вефонге.

Josh Дыра от пули

Еще несколько человек пострадали. Их автомобиль попал в засаду, устроенную боевиками вечером 11 февраля на дороге недалеко от города Тико (департамент Фако).

По словам Вефонге, сперва бандиты застрелили водителя, чтобы остановить грузовик, а после еще четырех рабочих, трое из которых находились в передней части кузова.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на севере Камеруна боевики напали на деревню Мутаз (департамент Туру) и убили четырех местных жителей.