Углегорск, Сахалинская область, 12 февраля, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Троих жителей города Углегорска, в том числе подростка 15-ти лет, разыскивают спасатели на Сахалине. Об этом 12 февраля сообщил и. о. мэра муниципалитета Федор Филин в своём телеграм-канале.

Fedor Leukhin Поисковые отряды МЧС

Группа из трёх человек, включая несовершеннолетнего, пропала утром 11 февраля, после выезда на снегоходах в район мыса Ламанон. Пропавших начали разыскивать вечером того же дня, но безрезультатно. К поискам подключились восемь волонтёров на шести снегоходах, а также сотрудники муниципального ГО и ЧС.

Как уточнил Филин, в район поисков был направлен вертолёт МЧС России для обследования территории с воздуха. На борту вертолёта находится группа спасателей, которые будут обследовать на лыжах часть труднодоступной местности.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что среди пропавших есть пятнадцатилетний ребенок», — указал Филин.