Донецк, 12 февраля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения ВДВ в тыловом районе СВО проходят ежедневную подготовку на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает 12 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке проводят опытные инструкторы. Программа обучения десантников была дополнена с учётом реальной обстановки на передовой.

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Личный состав отрабатывает действия при перемещении на поле боя в парах и тройках. Кроме того, был добавлен новый вид тактических действий — фронтальное перемещение с боевой стрельбой, где десантники перемещаются вдоль линии соприкосновения с противником от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга.

Одним из важнейших элементов огневой подготовки для командиров взводов и рот является управление огнём подразделения в бою. При отработке данного вопроса подразделение размещается на заранее подготовленных позициях, где каждый десантник знает свою задачу. По команде командира в бой вступают стрелки с задачей уничтожить наступающую пехоту противника, поддержку которой оказывает бронетехника.