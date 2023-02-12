Штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку на полигоне в зоне СВО
Российские десантники проходят подготовку на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым
Донецк, 12 февраля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения ВДВ в тыловом районе СВО проходят ежедневную подготовку на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает 12 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке проводят опытные инструкторы. Программа обучения десантников была дополнена с учётом реальной обстановки на передовой.
Личный состав отрабатывает действия при перемещении на поле боя в парах и тройках. Кроме того, был добавлен новый вид тактических действий — фронтальное перемещение с боевой стрельбой, где десантники перемещаются вдоль линии соприкосновения с противником от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга.
Одним из важнейших элементов огневой подготовки для командиров взводов и рот является управление огнём подразделения в бою. При отработке данного вопроса подразделение размещается на заранее подготовленных позициях, где каждый десантник знает свою задачу. По команде командира в бой вступают стрелки с задачей уничтожить наступающую пехоту противника, поддержку которой оказывает бронетехника.