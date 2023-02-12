Эр-Рияд, 12 февраля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетической сфере, а также в рамках механизмов ОПЕК+, заявил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.

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Дипломат отметил, что указанная форма взаимодействия доказала свою результативность.

«Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему — различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии», — сказал он в интервью РИА Новости.

Козлов также подчеркнул, что согласованные шаги крупнейших производителей нефти существенным образом помогли стабилизировать ситуацию на сырьевых рынках и сгладить последствия негативных процессов. Кроме того, дипломат предупредил, что применение различных ограничений, включая «ценовые потолки», лишь обостряет неопределенность в энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд допустил, что санкции против России могут привести к дефициту энергоносителей в мире.