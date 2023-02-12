Донецк, 12 февраля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Бойцы 1-й Славянской бригады для зачистки позиций противника использовали беспилотные летательные аппараты, сообщает 12 февраля РИА Новости.

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон

Под натиском российских войск боевики ВФУ вынуждены были отступить, оставив свои позиции. Однако нельзя было исключить того, что отдельные украинские солдаты могли остаться в окопах и блиндажах.

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Поэтому для их зачистки было решено использовать дроны. Беспилотники поднимались над позициями противника, и когда оператор БПЛА видел на экране монитора вражеский окоп или блиндаж, то он точно сбрасывал туда малоразмерное взрывное устройство.

Таким образом, если бы там находились украинские солдаты, то они были бы уничтожены взрывами и больше не представляли бы опасности для наших наступавших бойцов.