Вашингтон, 12 февраля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Удивление президента США Джозефа Байдена от предстоящего визита в Польшу предположили американские читатели Daily Mail. Своими мнениями комментаторы поделились 11 февраля под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

О намерении Байдена посетить Польшу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что американский лидер встретится с главами стран «Бухарестской девятки» для подтверждения поддержки альянса Вашингтоном.

По мнению комментаторов, визит Байдена в Польшу обернётся «глобальным позором» для США. Часть пользователей выразила сомнения в том, что Байден вообще сможет найти Польшу и не перепутает эту страну с американским городом Портлендом.

По мнению одного из комментаторов, Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приближают весь мир к началу третьей мировой войны.

«Байден должен остаться там [в Польше. — Ред.] и никогда не возвращаться!» — подвёл итог один из читателей Daily Mail.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила предстоящую поездку американского лидера Байдена в Польшу. Визит намечен на период с 20 по 22 февраля. Также Жан-Пьер указала, что в обозримом будущем может состояться визит Байдена на Украину, но на сегодняшний день нет никакой информации на этот счёт.