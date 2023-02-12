Вашингтон, 12 февраля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры в рамках контактной группы по обороне Украины обсуждались в ходе телефонной беседы главы Пентагона Ллойда Остина и украинского министра обороны Алексея Резникова, сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Встреча чиновников должна будет пройти на следующей неделе в Брюсселе. На ней планируется обсудить состояние противовоздушной обороны и артиллерии Украины.

Остин и Резников также затронули вопросы доставки средств, которые были обещаны Киеву в январе. Украинский министр обороны рассказал своему коллеге обновленную информацию о ситуации в зоне спецоперации. Главы ведомств договорились не прерывать контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля глава совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук заявил, что в ходе публичных мероприятий Ллойд Остин демонстрирует своему коллеге Алексею Резникову доверие и уважение, несмотря на скандал с закупками для нужд ВСУ.