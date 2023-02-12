Хелена, США, 12 февраля, 2023, 06:31 — ИА Регнум. В США объяснили внезапно введённый запрет на полёты самолётов близ канадской границы техническим недоразумением. Об этом стало известно из официального заявления Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Vitaly V. Kuzmin РЛС ПВО

11 февраля Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство для полётов на части штата Монтана, расположенной близ границы с Канадой. Спустя некоторое время так же неожиданно ограничение было снято.

NORAD в своём заявлении пояснило, что причиной запрета на полёты стала «аномалия на радаре». После чего в воздух был поднят истребитель для осуществления воздушного перехвата возможной цели. В итоге, однако, никаких объектов в воздушном пространстве обнаружено не было. После чего ограничение на полёты было отменено.

Напомним, что над территорией Канады средствами ПВО был сбит неизвестный воздушный объект.