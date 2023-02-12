Москва, 12 февраля, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Блогера Нику Белоцерковскую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвала «бесноватой» за выдуманную информацию о муляжах тушёнки официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соотвествующий комментарий российский дипломат опубликовала 11 февраля в своём телеграм-канале.

Наталья Хомутова Тушенка

Захарова опубликовала в своём телеграм-канале видеозапись интервью блогера Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) украинскому телеканалу Freedom. Блогер, которая проживает сейчас за рубежом, рассказала о том, что в магазинах России якобы продают муляжи тушёнки, а настоящая банка всего одна на весь магазин и стоит очень дорого.

«Ты пришел в магазин, а там пустые полки, где стоит единственная настоящая банка тушенки, но стоит она 1000 рублей», — заявила блогер.

«Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», — таким комментарием сопроводила Захарова видеозапись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что блогер Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) была заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях российских военных.