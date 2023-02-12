Вашингтон, 12 февраля, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Антироссийская резолюция с призывом к России вывести свои войска из зоны конфликта с Украиной будет вынесена на Генеральной Ассамблее ООН в годовщину специальной военной операции 24 февраля, сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По информации журналистов, соответствующий документ уже разработан странами, поддерживающими Киев. Его назвали «Принципами, лежащими в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

Отмечается, что киевские власти надеются на максимальную поддержку этой резолюции среди стран Генассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев приступил к созданию проекта резолюции Генассамблеи ООН о формировании специального трибунала в отношении России.