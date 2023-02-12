Хелена, США, 12 февраля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Воздушное пространство США близ канадской границы было закрыто, а затем вновь открыто для полётов, сообщает 11 февраля телеканал Fox News.

Jan Woitas/globallookpress.com Закрытое воздушное пространство

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о введении временного ограничения на полеты самолётов над территорией части штата Монтана. Ограничения касались района Гавр, находящегося недалеко от границы США и Канады.

В заявлении FAA говорилось, что ограничение на полёты гражданской авиации введены для «поддержки деятельности» Министерства обороны США. Директива об ограничении полётов вступала в силу немедленно после объявления.

Спустя некоторое время FAA сообщило о снятии данного ограничения. Примечательно, что и в первом, и во случае ведомство никак не объяснило свои действия.

Наблюдатели считают, что запрет на полёты был вызван появлением над Канадой воздушного объекта.

Напомним, что некий воздушный объект был сбит над территорией Северной Канады по личному приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо.