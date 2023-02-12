Вашингтон, 12 февраля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Воздушное пространство над городом Хавр в американском штате Монтана закрыло на время федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Соответствующее уведомление для пилотов было опубликовано 11 февраля на сайте регулятора.

Beverly ВВС США

В документе уточняется, что участок воздушного пространства «связан с обороной» (National Defense Airspace), поэтому здесь вводятся ограничения на полеты. Конкретные причины введения запрета ведомством не уточняются.

В свою очередь, агентство Reuters указывает, что аналогичные действия были предприняты ФАУ на прошлой неделе в связи с инцидентом, когда над территорией США был замечен китайский аэростат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о своём контроле воздушного пространства над Канадой и Аляской.