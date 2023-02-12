Москва, 12 февраля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Публичное оскорбление Героев России и Советского Союза должно караться уголовным наказанием, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

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«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что обладатели таких наград часто не имеют времени и возможности отвечать на оскорбления, и им должны помочь общество и государство. Хамзаев отметил, что собирается подготовить документы по своей инициативе в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые покинули РФ после начала специальной военной операции на Украине.