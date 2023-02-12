Лансинг, США, 12 февраля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Экс-кандидат в губернаторы Мичигана от Республиканской партии Тюдор Диксон заявила об опасности, которые представляют китайские компании, работающие в США, сообщает 12 февраля телеканал Fox News.

Lev Radin/globallookpress.com Экс-кандидат в губернаторы Мичигана от Республиканской партии Тюдор Диксон

Опасения политика вызвало намерение китайской компанией Gotion построить в Мичигане два завода по производству аккумуляторов для электромобилей. По мнению Диксон, эти предприятия представляют угрозу национальной безопасности США.

Политик считает, что правительство США не должно разрешать китайцам размещать своё производство в «центре Северной Америки». Тем более что китайские власти не разрешают американским компаниям покупать земли в Китае.

Диксон считает, что после инцидента с китайским воздушным шаром все в США должны быть обеспокоены детельностью компаний из Китая на американской териитории.

Напомним, что в Северной Дакоте пытаются запретить строительство кукурузной мельницы, принадлежащей китайской компании.