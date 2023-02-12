Лондон, 12 февраля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Лондон и Киев обсуждают возможность производства английского оружия на территории Украины, сообщает 11 февраля газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Как пишет издание, представители военно-промышленного комплекса Великобритании посещали Украину, для того чтобы создать там совместные предприятия, которые должны будут производить по лицензии английское оружие и боевую технику.

Кроме того, британские компании не хотят проиграть конкуренцию французским и немецким производителям, которые тоже ведут переговоры с Киевом. Как заявил один их британских чиновников, идёт гонка за то, чтобы поставить Великобританию «в начало очереди».

По данным Telegraph, Киев хочет самостоятельно производить по лицензии западное оружие, а не покупать его у стран НАТО. Ранее Украина уже производила некоторые виды израильского и американского стрелкового оружия и адаптировала свою бронетехнику для использования израильской электроники.

Напомним, что Великобритания заявила о намерении передать Украине роту своих танков Challenger 2.