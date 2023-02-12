Вашингтон, 12 февраля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. США стремятся ослабить Германию через вооруженный конфликт Украины с Россией, 11 февраля написал в своем микроблоге правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Аджаму Барака.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, ФРГ является второй целью Вашингтона после России в рамках украинского кризиса. Так Барака прокомментировал информацию о причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что США помогают Украине в конфликте с Россией для своей экономической выгоды, гегемонии и империалистических устремлений.

8 февраля немецкий еженедельник Focus опубликовал статью, в которой говорилось, что санкции США преимущественно действуют против экономических партнеров Вашингтона, а не против тех стран, в отношении которых они были введены.