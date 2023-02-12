Вашингтон, 12 февраля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Неопознанный воздушный объект, сбитый в небе над Канадой, был беспилотным, за ним в течение суток вели наблюдение американские и канадские военные. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

«Президент Байден ранее сегодня провел разговор с премьер-министром Трюдо о неопознанном беспилотном объекте в воздушном пространстве Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команду по нацбезопасности», — отметили в администрации Белого дома.

Уточняется, что лидеры США и Канады санкционировали ликвидацию воздушного объекта, исходя из соображений безопасности и следуя рекомендациям своих военных.

«Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями», — поясняется в заявлении американской администрации.

Кроме того, Байден и Трюдо отметили важность извлечения обломков сбитого объекта с последующим установлением страны его происхождения и практического назначения.