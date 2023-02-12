Бывший командир «Азова»* заявил о потерях среди «лучших» бойцов ВСУ
«Страна. ua»: бывший командир «Азова»* Жорин заявил о потерях среди «лучших» бойцов ВСУ в Артемовске
Киев, 12 февраля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. ВСУ теряют «лучших» своих бойцов в боях за город Артемовск (Донецкая Народная Республика), заявил бывший командир украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин, сообщает киевское издание «Страна. ua».
По его словам, это является самой большой проблемой вооруженных формирований Украины. Жорин считает, что их гибель нельзя будет компенсировать поставками западных танков и самолетов.
Экс-командир батальона также отметил, что в Артемовске наблюдаются «очень тяжелые» бои. Он добавил, что боевые действия ведутся за каждый дом и каждый метр.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на стороне ВСУ в Артемовске сражается много иностранных наемников.