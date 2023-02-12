* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 12 февраля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. ВСУ теряют «лучших» своих бойцов в боях за город Артемовск (Донецкая Народная Республика), заявил бывший командир украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин, сообщает киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, это является самой большой проблемой вооруженных формирований Украины. Жорин считает, что их гибель нельзя будет компенсировать поставками западных танков и самолетов.

Экс-командир батальона также отметил, что в Артемовске наблюдаются «очень тяжелые» бои. Он добавил, что боевые действия ведутся за каждый дом и каждый метр.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что на стороне ВСУ в Артемовске сражается много иностранных наемников.