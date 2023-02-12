В Канаде назвали сбитый воздушный объект потенциальной угрозой авиации
В Канаде рассказали подробности о сбитом неопознанном воздушном объекте
Оттава, 12 февраля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Неопознанный воздушный объект, сбитый над территорией Северной Канады, представлял собой потенциальную угрозу безопасности гражданской авиации. Об этом 11 февраля сообщила в ходе виртуального брифинга министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Как уточнила Ананд, неопознанный объект передвигался на высоте около 4200 метров. Он незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял угрозу безопасности гражданских воздушных судов.
По словам Ананд, объект был сбит над территорией Канады, в центральной части провинции Юкон, в 160 км от границы Канады и США.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что над Канадой сбили представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) неопознанный воздушный объект неизвестного происхождения.