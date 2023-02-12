Оттава, 12 февраля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Неопознанный воздушный объект, сбитый над территорией Северной Канады, представлял собой потенциальную угрозу безопасности гражданской авиации. Об этом 11 февраля сообщила в ходе виртуального брифинга министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

(сс) Joey Coleman Министр обороны Канады Анита Ананд

Как уточнила Ананд, неопознанный объект передвигался на высоте около 4200 метров. Он незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял угрозу безопасности гражданских воздушных судов.

По словам Ананд, объект был сбит над территорией Канады, в центральной части провинции Юкон, в 160 км от границы Канады и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что над Канадой сбили представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) неопознанный воздушный объект неизвестного происхождения.