Окружение Трампа скрыло сведения об отсутствии фальсификаций на выборах
Проведённое в США исследование не выявило того, что Трамп на самом деле победил на выборах 2020 года
Вашингтон, 12 февраля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Предвыборный штаб Дональда Трампа не смог доказать того, что на президентских выборах 2020 года имели место массовые фальсификации, сообщает 11 февраля Washington Post.
Как пишет газета, ссылаясь на свои источники, предвыборный штаб Дональда Трампа в 2020 году поручил сторонней консалтинговой фирме доказать факты фальсификации результатов выборов, но так и не опубликовал результаты этого исследования.
По словам источника, люди Трампа заплатили $600 000 специалистам из Berkeley Research Group за изучение результатов выборов 2020 года в шести штатах. Специалисты должны были найти случаи мошенничества и нарушений, которые можно было бы осветить публично и оспорить в суде. Тщательному исследованию должны были подвергнуться сбои в работе машин для голосования, случаи голосования покойников и любые доказательства, которые могли бы помочь Трампу доказать, что он победил. Но ни один из выводов проведённого исследования так и не был представлен общественности или суду.
Над отчётом работало около десятка человек, в том числе эконометристы, которые используют статистику для моделирования и прогнозирования результатов. Работа проводилась в последние недели 2020 года.
Однако результаты исследования оказались совсем не такими, на которые рассчитывали люди Трампа. Хотя исследователи и обнаружили, что в нескольких штатах были аномалии голосования и необычные закономерности данных, а также некоторые случаи, когда законы могли быть обойдены, но всё это не являлось настолько значительным, что могло повлиять на победу на выборах.
Специалисты из Berkeley Research Grouр в декабре 2020 года проинформировали самого Трампа, бывшего руководителя его аппарата Марка Медоуза и других заинтересованных лиц из окружения экс-президента о результатах исследования.
Однако и Трамп, и Медоуз скептически отнеслись к этим выводам и продолжали утверждать об украденной победе. Разумеется, результаты исследования так и не были представлены общественности.
Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США.