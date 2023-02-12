Вашингтон, 12 февраля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Предвыборный штаб Дональда Трампа не смог доказать того, что на президентских выборах 2020 года имели место массовые фальсификации, сообщает 11 февраля Washington Post.

Алексей Богдановский/РИА Новости Участник акции в поддержку президента США Дональда Трампа в на одной из улиц в Вашингтоне. 2020 год

Как пишет газета, ссылаясь на свои источники, предвыборный штаб Дональда Трампа в 2020 году поручил сторонней консалтинговой фирме доказать факты фальсификации результатов выборов, но так и не опубликовал результаты этого исследования.

По словам источника, люди Трампа заплатили $600 000 специалистам из Berkeley Research Group за изучение результатов выборов 2020 года в шести штатах. Специалисты должны были найти случаи мошенничества и нарушений, которые можно было бы осветить публично и оспорить в суде. Тщательному исследованию должны были подвергнуться сбои в работе машин для голосования, случаи голосования покойников и любые доказательства, которые могли бы помочь Трампу доказать, что он победил. Но ни один из выводов проведённого исследования так и не был представлен общественности или суду.

Над отчётом работало около десятка человек, в том числе эконометристы, которые используют статистику для моделирования и прогнозирования результатов. Работа проводилась в последние недели 2020 года.

Однако результаты исследования оказались совсем не такими, на которые рассчитывали люди Трампа. Хотя исследователи и обнаружили, что в нескольких штатах были аномалии голосования и необычные закономерности данных, а также некоторые случаи, когда законы могли быть обойдены, но всё это не являлось настолько значительным, что могло повлиять на победу на выборах.

Специалисты из Berkeley Research Grouр в декабре 2020 года проинформировали самого Трампа, бывшего руководителя его аппарата Марка Медоуза и других заинтересованных лиц из окружения экс-президента о результатах исследования.

Однако и Трамп, и Медоуз скептически отнеслись к этим выводам и продолжали утверждать об украденной победе. Разумеется, результаты исследования так и не были представлены общественности.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США.