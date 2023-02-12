Москва, 12 февраля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Погода 14 февраля, когда католический мир празднует День святого Валентина, ожидается в Москве умеренно тёплая и снежная. Об этом 11 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Львиная пристань. Зима. Кузьминский парк. Москва

Как уточнил метеоролог, погода 14 февраля и ночью и днём ожидается одинаковая. Температура воздуха составит 0…-5 градусов. Это выше климатической нормы примерно на три градуса.

Погода в Москве ожидается умеренно тёплая, но облачная и снежная. Высота сугробов в этот день вырастет примерно на четыре сантиметра. Ветер будет дуть преимущественно северный и северо-западный, его скорость составит 6-10 м/сек.

Местами в городе возможна гололедица. Атмосферное давление днём составит 740 мм рт. ст.